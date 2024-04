Sorpresa! Il cast di Bridgerton arriva in Italia

(Di sabato 27 aprile 2024) Per festeggiare la terza stagione, Netflix ha organizzato non solo un tour mondiale, ma una linea di make-up di macaron e persino di abiti da sposa. Un inno al romanticismo, insomma, che farà tappa anche nella Penisola

NCIS: Hawai'i cancellata dopo 3 stagioni, il cast: "Un'enorme perdita" - Lo spin-off di NCIS, il primo con protagonista una agente speciale donna, è la terza serie tv cancellata da CBS questa stagione. Si aggiunte a CSI: Vegas e Che Todd ci aiuti.

Elodie, la sorpresa a Fiorello: si cammuffa tra il pubblico, gli manda un messaggio e si scatena sul palco - Una graditissima visita a sorpresa a 'VivaRai2!': Elodie! Al Foro Italico il colpo di scena arriva direttamente dal pubblico: Fiorello riceve un messaggio sul cellulare dalla cantante, una foto del gl ...

