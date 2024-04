Caldo nel weekend - ma pioverà ancora | le previsioni meteo di oggi

Che tempo farà fino a lunedì 29 aprile Dopo il gelo e il crollo delle temperature, ecco tornare il Caldo in tempo per il weekend quando si sfioreranno i 30°C. Se il sole inizierà nuovamente a scaldare l'Italia regalando finalmente la primavera, la pi oggi a e il tempo instabile non abbandoneranno ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Dopo il gelo e il crollo delle temperature, ecco tornare il Caldo in tempo per il weekend quando si sfioreranno i 30°C. Se il sole inizierà nuovamente a scaldare l'Italia regalando finalmente la primavera, la pioggia e il tempo instabile non abbandoneranno tuttavia ancora per qualche ...

