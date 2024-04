Fiorentina-Sassuolo domenica 28 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 27 aprile 2024) Lache fino a mercoledì era in corsa in tre competizioni ha dovuto abbandonare la coppa Italia nel modo più estremo, prima pareggiando in inferiorità numerica sul campo dell’Atalanta e poi arrendendosi nel finale ai gol di Scamacca, Lookman e Pasalic perdendo 4-1 e con la necessità di provare a risalire posizioni in campionato InfoBetting: Scommesse Sportive e

fiorentina-sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv - Le ultime notizie dai due schieramenti in vista della gara della 34ª giornata di Serie A in programma allo Stadio Artemio Franchi domenica alle 20:45 ...

domenica torna il campionato al Franchi: si gioca fiorentina-sassuolo - Dopo la delusione per la mancata finale di Coppia Italia, la Fiorentina torna in campo al Franchi per il campionato di Serie A. domenica 28 aprile si disputerà la partita fiorentina-sassuolo, con ...

FIORENTINA, Programma di oggi: rifinitura pre Sassuolo - Giornata di rifinitura in casa Fiorentina. L'uscita di Coppa Italia per mano dell'Atalanta è una ferita ancora aperta, ma il calendario non conosce sosta e domani si torna già ...

