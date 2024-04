Uno sguardo di troppo e poi il violento pestaggio | 18enne ricoverato a Napoli dopo essere stato aggredito da almeno 3 persone

La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini rumeni ritenuti responsabili di tratta di essere umani e riduzione in schiavitù. L'attività di indagine condotta dalla Squadra mobile di Bologna scaturisce da una denuncia ... Continua a leggere>>

Botte e torture su detenuti a Foggia, 10 agenti arrestati. Due pestaggi in piena regola. Schiaffi, calci, pugni, ginocchiate in faccia. La vittima che, in un caso, viene spinta contro un muro mentre un manipolo di agenti di polizia penitenziaria la picchia selvaggiamente mentre un altro agente ...

Continua a leggere>>