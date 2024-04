Emma Thompson protagonista della nuova serie di Apple TV+ Down Cemetery Road

(Di sabato 27 aprile 2024) L’attrice Oscarsarà ladi. LaTV è incentrata sulla scomparsa di una ragazzina in seguito a un’incendio esploso in una casa sita in un quartiere piuttosto tranquillo. Una vicina di casa, per ritrovarla, decide di ingaggiare un’investigatrice privata. La, vincitrice anche di di BAFTA, Golden Globe ed Emmy (Il piacere è tutto mio, Ragione e sentimento), è Zoë Boehm, detective di Oxford in difficoltà. Il titolo, distribuito daTV+, è un adattamento dell’omonimo romanzo di Mick Herron. Oltre alla già citata, fa parte del cast anche Ruth Wilson, vincitrice di due Golden Globe, nota per i suoi ruoli, tra gli altri, in ...

