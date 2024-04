LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | aumenta l’attesa per Pirell - primo azzurro sul tatami

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Waza-ari per Catharina, che prosegue nella propria azione alla caccia dell’ippon. 10.50 Sulnumero 3 ora spazio a Marko Kumric e Simeon Catharina, che precedono l’incontro di Gennaroi. 10.50 Ippon per Kotsoiev! 10.49 Waza-ari per l’azero. 10.48 Si può riprendere! Si riparte con ancora 2 minuti e mezzo sul cronometro. 10.48 È ancora fermo l’incontro tra Kotsoiev e Khankan, con quest’ultimo che sta ricevendo un trattamento medico. 10.46 Sulnumero 2 è in corso ilgolden score della giornata tra Udsilauri e Nikiforov. 10.45 Al momento l’incontro è sospeso con Khankan che ha abbandonato il. 10.44 Arriva uno shido anche per Kotsoiev. 10.43 Secondo shido per Khankan. 10.42 Shido per ...

10.42: Secondo shido per Shoka 10.41: Uno shido anche per Shoka 10.39: Uno shido per Piras 10.38: Tocca subito all'azzurro Matteo Piras contro il bielorusso Konrad Shoka nel primo turno dei -66 kg 10.36: IPPOOOOOOOOON Carlino ! L'azzurro atterra ...

13.31 Riprende l'incontro dopo che Manzi aveva lasciato momentaneamente il tatami per ricevere delle cure all'occhio sinistro. 13.29 Shido per Iadov. 13.27 È il momento della sfida tra Elios Manzi e Bogdan Iadov! 13.26 L'ultimo disperato attacco di ...

14.10 Arriva un secondo shido a testa. 14.09 Si prosegue in perfetto equilibrio, quando sono passati più di due minuti dall'inizio del Golden score. 14.07 Golden score! Al termine del tempo regolamentare nessuna delle due è riuscita a spezzare ...

Calendario Europei judo 2024 oggi: orari 27 aprile, tv, streaming, italiani in gara - È tempo di day-3 ai Campionati Europei 2024 di judo, in corso di svolgimento sui tatami della Zagreb Arena. Nella capitale croata vanno in scena ...

19.05 È ora il momento di assegnare l'ultimo titolo di questa giornata. Nella finale per l'oro dei 57 kg si ...

