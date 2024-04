Ragazzo ucciso in strada | il presunto killer fermato da un agente che abita in un palazzo vicino

L’esecuzione è avvenuta nella zona dell’ortomercato. La donna non ha subito conseguenze ma era in stato di choc Continua a leggere>>

Oggi, venerdì 26 aprile, un Ragazzo di 18 anni è stato ucciso in via Varsavia a Milano: è stato colpito al torace da tre colpi d'arma da fuoco. Indaga la Polizia di Stato.Continua a leggere

Continua a leggere>>