(Di sabato 27 aprile 2024) I tre modelli di intelligenzasviluppati dal centro di ricerca Sapienza Natural Language Processing saranno presto disponibile in open source. Roberto Navigli, professore ordinario a La Sapienza ha spiegato a Fanpage.it tutto il processo: "L'addestramento delle intelligenze artificiali preserva la cultura della lingua di partenza. Facendolo in italiano, il modello diventa “nativo” della cultura."

Nasce Minerva, l’intelligenza artificiale italiana: “L’abbiamo nutrita con 500 miliardi di parole” - I tre modelli di intelligenza artificiale sviluppati dal centro di ricerca sapienza Natural Language Processing saranno presto disponibile in open source ...

Il colpaccio di Giorgia e l’intesa etica con il Vaticano: le carte per mostrarsi moderata in Europa - Papa Francesco sarà in presenza al G7 nella giornata dedicata all’intelligenza artificiale. Il lungo laboro diplomatico tra Chigi e la Santa Sede. Mantovano alfiere della prima giornata a Pescara. Det ...

"Il Papa ai lavori del G7 sull'intelligenza artificiale" - L'Ucraina da sostenere, certo, e poi la diplomazia da riaccendere per pacificare il Medio Oriente, l'economia da rivitalizzare, il clima da tenere sotto controllo. Ma la novità è un'altra: è un Papa ...

