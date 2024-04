Mugello | torna la Fiera di Maggio a Dicomano - storica manifestazione del bestiame e delle merci

Ri Tornano i treni storici sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie della Campania . Quest’anno saranno 65, complessivamente, le corse in calendario per un totale di oltre 13mila posti disponibili a bordo. Sui treni storici è sempre garantita la possibilità di trasportare gratuitamente la ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 26 Aprile, 2024 Un fine settimana a Catania per partecipare ai nuovi dialoghi per la politica, agli incontri con docenti, giornalisti ed esperti e approfondire così alcuni dei temi più attuali del nostro presente. Torna dal 4 al 5 maggio "Vulcanica, dialoghi per la politica", la ...

