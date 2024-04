Multe stradali - la classifica dei Comuni più tartassati d’Italia

Europa unita anche sulle multe stradali all’estero. Le nuove regole prevedono il loro pagamento Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento che renderà più facile per gli Stati membri riscuotere le multe per le infrazioni stradali commesse in altri paesi dell’UE. Le multe saranno ... Continua a leggere>>

C'è anche Firenze , sul podio dei comuni che hanno fatto più "cassa" con le Multe . Palazo Vecchio è al terzo posto in Italia, preceduto solo da Milano e Roma. Secondo dati del 2023, i tre comuni hanno incassato i maggiori proventi da Multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme ... Continua a leggere>>

Nel solo 2023 i Comuni italiani hanno incassato oltre 1,5 miliardi di euro provenienti dalle multe per violazioni delle norme del Codice della Strada. A calcolare l’ammontare dei guadagni, stilando una classifica , è stato Facile.it che in uno studio basato sui dati del Siope, il sistema ... Continua a leggere>>

multe per 12mila euro: blitz della Polizia Locale di Bari sui veicoli della 'mobilità dolce' - BARI - La Polizia Locale di Bari ha condotto un'intensa attività di controllo sui veicoli della cosiddetta "mobilità dolce" nel solo pomeriggio di ieri, elevando multe per un totale di 12mila euro. La ...

Continua a leggere>>

multe, per i ritardatari scende al 60% il tetto sugli interessi - Interessi scontati per chi paga in ritardo. La proposta di legge di modifica del Codice della strada interviene sulle maggiorazioni in caso di ritardato pagamento. Il meccanismo sanzionatorio in vigor ...

Continua a leggere>>

Atripalda, l'opposizione contro il sindaco: «Basta multe dagli ausiliari del traffico» - Le multe dei vigilini finiscono nel mirino dell'opposizione ad Atripalda. I consiglieri comunali del gruppo Atripalda Futura guidato dall'ex sindaco Giuseppe Spagnuolo unitamente agli ...

Continua a leggere>>