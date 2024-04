Autonomia differenziata - le destre accelerano per portare la riforma alla Camera lunedì tra le proteste di Pd e M5S

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 27 aprile 2024) Riprendono questa mattina i lavori della commissione Affari costituzionali dellasul disegno di legge Calderoli per l’attuazione dell’regionale. Entro oggi alle 18, secondo il calendario dei lavori, verrà conferito il mandato al relatore per l’aula. Nella giornata di ieri si è votato nuovamente l’emendamento del M5S all’articolo 1 che era stato approvato a sorpresa mercoledì scorso in una procedura di voto non riconosciuta dmaggioranza e dal presidente della commissione, Nazario Pagano, che l’aveva considerata “non conclusa”. Le opposizioni hanno lungamente polemizzato con la decisione del presidente e hanno ottenuto dal presidente dellaLorenzo Fontana la convocazione di una conferenza dei capigruppo: ma la sospensione dei lavori della commissione è durata ...