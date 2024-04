Betis-Siviglia - Liga | diretta t - formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 27 aprile 2024)è una gara valida per la trentatreesima giornata dellae si gioca domenica alle 21:00: tv,ni eIl derby è sempre il derby. E di squadre favorite non ce ne sono. Soprattutto in quello trache molto spesso ha regalato risultati sorprendenti ma anche e soprattutto partite al limite, ricche di episodi, e con una tensione veramente alta. Ilesulta (AnsaFoto) – Ilveggente.it, nella serata di domenica, si affrontano in un match che vale tanto, soprattutto per i padroni di casa che al momento sarebbero in Conference League ma che vedono da vicini – è distante solamente tre punti – anche la possibilità di raggiungere una qualificazione all’Europa ...