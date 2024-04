Amadeus addio alla Rai è una voragine | servono 6 conduttori per rimpiazzarlo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 27 aprile 2024) Sabato 1° giugno 2024 finisce Affari Tuoi econcluderà il suo rapporto lavorativo con l'azienda pubblica. Il conduttore si prepara a sbarcare su Discovery e a lavorare per i nuovi programmi che condurrà dprossima stagione tv sul canale NOVE sia in access che in prime time. Restare senzaè un grosso problema per la Rai; la sua assenza aprirà unanei palinsesti e serviranno almeno seiper. Come riporta NuovoTv, i Vertici della Tv di Stato devono correre ai ripari per tamponare questa grande assenza e riempire le caselle dei palinsesti lasciate liberi da Sebastiani. Sembra ormai certo che sarà Carlo Conti a salire sul palco dell'Ariston per presentare il Festival di Sanremo 2025. Per lui sarebbe la quarta volta in tutta la sua ...