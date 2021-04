LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: si muove Pidcock, costretti ad inseguire van der Poel e van Aert (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! La startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL Giro delle Fiandre 15.12 Attacco importante in testa al gruppo: si muove Pidcock. Dietro di lui Senechal, Wellens e Laporte. Arriva anche Alaphilippe, mentre Stuyven, van der Poel e van Aert si guardano. 15.11 Nuovamente van Aert in prima persona a chiudere. 15.10 In difficoltà Bettiol e Trentin che non sembrano averne per giocarsi la vittoria. 15.09 Sempre il campione danese Kasper Asgreen con il campione olandese. 15.08 ANCORA VAN DER Poel!!! SUL PATERERG! 15.07 50 chilometri all’arrivo. 15.06 Stefan Bisseger è ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! La startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL15.12 Attacco importante in testa al gruppo: si. Dietro di lui Senechal, Wellens e Laporte. Arriva anche Alaphilippe, mentre Stuyven, van dere vansi guardano. 15.11 Nuovamente vanin prima persona a chiudere. 15.10 In difficoltà Bettiol e Trentin che non sembrano averne per giocarsi la vittoria. 15.09 Sempre il campione danese Kasper Asgreen con il campione olandese. 15.08 ANCORA VAN DER!!! SUL PATERERG! 15.07 50 chilometri all’arrivo. 15.06 Stefan Bisseger è ...

