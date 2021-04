Coronavirus | 569 035 contagiati e altri 326 morti In arrivo l’obbligo di vaccinazione e lo scudo pensale per chi li somministra

(Di domenica 4 aprile 2021) Nei prossimi giorni il Governo approverà un decreto che, oltre a imporrediper il personale sanitario impegnato a contatto con i pazienti, garantirà unopenale per medici e infermieri chiamati a somminsitrare i vaccini. Sono 18.025 i nuovi casi diin Italia: complessivamente risultano essere 3.668.264 le persone che hanno L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 04/04/21 • Attualmente positivi: 569.035 • Deceduti: 111.030 (+326) • Dimessi/Guariti: 2.988.199 (… - johncanet : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 04/04/21 • Attualmente positivi: 569.035 • Deceduti: 111.030 (+326) • Dimessi/Guariti: 2.988.199 (+13.511)… - irenelasagna : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 04/04/21 • Attualmente positivi: 569.035 • Deceduti: 111.030 (+326) • Dimessi/Guariti: 2.988.199 (+13.511)… - mikemoratinos : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 04/04/21 • Attualmente positivi: 569.035 • Deceduti: 111.030 (+326) • Dimessi/Guariti: 2.988.199 (+13.511)… - MauroBeltramo : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 04/04/21 • Attualmente positivi: 569.035 • Deceduti: 111.030 (+326) • Dimessi/Guariti: 2.988.199 (+13.511)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 569

Sono 18.025 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano ... Gli attualmente positivi sono.035 (rispetto a ieri +4.180), ...Emergenzain Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 4 aprile. I casi nelle ... Gli attuali positivi sono.035 (+ 4.180 rispetto ad ieri). I dimessi e guariti sono 13.Coronavirus in Italia, oltre 18 mila casi nel giorno di Pasqua. Sicilia ancora sopra quota mille. Sono 18.025 i nuovi casi di Coronavirus ...Covid in Italia, sempre alti i contagi e molti i morti. Le infauste previsioni di Speranza per ora reggono Covid situazione sempre a rischio ...