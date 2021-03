Suarez, 500 gol e… 500 palloni alle squadre in cui ha giocato (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha appena festeggiato l'incredibile traguardo dei 500 gol in carriera. Luis Suarez non ha alcuna intenzione di fermarsi ma, allo stesso tempo, vuole godersi questo incredibile traguardo. Come riportano Goal e ESPN, infatti, Il Pistolero ora all'Atletico Madrid ha deciso di omaggiare il suo successo con una particolare iniziativa molto simile a quella che ha visto protagonista Lionel Messi che aveva regalato delle birre ai portieri che avevano subito i suoi gol.Suarez, 500 gol e... 500 palloni alle sue squadracaption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594" Suarez (Getty Images)/caption"Ho voluto restituire qualcosa alle sette squadre che mi hanno formato come calciatore", ha detto Suarez in riferimento all'iniziativa messa in atto. "Voglio ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha appena festeggiato l'incredibile traguardo dei 500 gol in carriera. Luisnon ha alcuna intenzione di fermarsi ma, allo stesso tempo, vuole godersi questo incredibile traguardo. Come riportano Goal e ESPN, infatti, Il Pistolero ora all'Atletico Madrid ha deciso di omaggiare il suo successo con una particolare iniziativa molto simile a quella che ha visto protagonista Lionel Messi che aveva regalato delle birre ai portieri che avevano subito i suoi gol., 500 gol e... 500sue squadracaption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Ho voluto restituire qualcosasetteche mi hanno formato come calciatore", ha dettoin riferimento all'iniziativa messa in atto. "Voglio ...

