In Spagna è terremoto politico | si rischia di nuovo uno scenario paradossale

(Di lunedì 22 marzo 2021) Lunedi 15 marzo lae soprattutto Madrid vengono svegliate da una nuova scossa di assestamento deldel 10 marzo, con epicentro nella città di Murcia. Nelle prime ore della mattina infatti, Pablo Iglesias, attuale vicepresidente secondo del governo, ministro dei Diritti Sociali e dell’agenda 2030 e soprattutto leader di Podemos dal 2014, pubblica un video nel quale, dopo aver enunciato gli obiettivi raggiunti in questi 7 anni dal suo partito, dichiara: iltentativo di alleanza tra il Psoe e Ciudadanos ha scatenato un, le cui conseguenze hanno portato alla convocazione di elezioni per il Governo della Comunità Autonoma di Madrid il prossimo 4 di maggio… per questo, abbiamo deciso che, se la base è d’accordo, mi presenterò alle prossime ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: TERREMOTO POLITICO Dimissioni, mozioni di sfiducia e colpi di scena nel Paese iberico attraversato dalla pandemia #Spagna… - ilfattoblog : TERREMOTO POLITICO Dimissioni, mozioni di sfiducia e colpi di scena nel Paese iberico attraversato dalla pandemia… - mondoterremoti : L'ipocentro abbastanza superficiale del terremoto ha provocato una piccolissima variazione nel livello del mare nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna terremoto

Il Fatto Quotidiano

... le altre otto partono tutte dal Campidoglio: la numero 1 Aurelia che arriva in, la 2 Cassia ... fiumi che hanno mutato il proprio corso a causa di une gli antichi ponti che li ...Fortedavanti alle coste dell'Algeria questa notte poco dopo mezzanotte (in Italia era l'1.04). ... La scossa è stata avvertita in tutta l'Europa Occidentale dallaalla Francia all'...Dopo il terremoto molte cose erano cambiate ... anni dopo, ma tutto sommato in Spagna è facile aprire un’attività, anche se è altrettanto facile chiuderla».Era il 19 marzo del 1847, festa di San Giuseppe, addirittura tredici anni prima dell’Unità d’Italia, quando un gruppetto di borghigiani e precisamente il dott. Antonio Savi (primo Provveditore), Luigi ...