Advertising

PianetaMilan : #Coronavirus - #Udinese, Gotti multato. La ricostruzione | Serie A News -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Udinese

Pianeta Milan

Vero è che Ibra non avrebbe potuto giocare controe Verona perché infortunato ma la ... 12 le partite saltate in Serie A: 10 per infortunio e due pera inizio stagione. 'Sono Zlatan. ......e uno dei pochi calciatori finora non penalizzati da infortuni o problemi legati al: ... di cui otto su calcio di rigore e una su azione all'andata contro l': con l'arrivo di Stefano ...na cena 'vietata' dopo la partita Udinese-Sassuolo in un appartamento, in violazione delle restrizioni per la pandemia: otto le persone multate e tra queste c'è anche Luca Gotti, l'allenatore dell'Udi ...Continuano ad aumentare ricoveri e terapie intensive. Il discorso del premier Draghi: "C'è un peggioramento dell'emergenza" ...