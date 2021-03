Cina, lanciato il passaporto vaccinale per “promuovere la ripresa economica” (Di martedì 9 marzo 2021) La Cina lancia il passaporto vacCinale, un certificato che attesta l’avvenuta vacCinazione e i risultati dei tamponi effettuati. Ecco come funziona Paesi come la Cina sono in procinto di dire addio a questo incubo chiamato coronavirus. Le ferree restrizioni prima ed una poderosa campagna vacCinale poi, stanno pian piano facendo trapelare un barlume di speranza nella nazione che per prima ha combattuto questa battaglia. Ma per andare avanti e far riprendere l’economia del Paese, il governo cinese ha deciso di mettere in pratica il passaporto vacCinale. Si tratta di un certificato digitale o cartaceo che attesta se il soggetto ha effettuato il vaccino e gli esiti dei tamponi effettuati. In particolare, tramite la piattaforma WeChat, i cittadini ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Lalancia ilvacle, un certificato che attesta l’avvenuta vaczione e i risultati dei tamponi effettuati. Ecco come funziona Paesi come lasono in procinto di dire addio a questo incubo chiamato coronavirus. Le ferree restrizioni prima ed una poderosa campagna vacle poi, stanno pian piano facendo trapelare un barlume di speranza nella nazione che per prima ha combattuto questa battaglia. Ma per andare avanti e far riprendere l’economia del Paese, il governo cinese ha deciso di mettere in pratica ilvacle. Si tratta di un certificato digitale o cartaceo che attesta se il soggetto ha effettuato il vaccino e gli esiti dei tamponi effettuati. In particolare, tramite la piattaforma WeChat, i cittadini ...

