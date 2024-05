(Di venerdì 10 maggio 2024) Ildello studente italiano ammanettato e sofferente, in un nuovo filmato mentre è ina Miami, spiega che vuole pagare la cauzione, gli agenti ribattono che è corruzione. La madre a Fanpage.it: "Lo stanno massacrando psicologicamente in quel momento, lo sanno tutti che si esce su cauzione".

La ministra della Famiglia Eugenia Roccella è stata contestata stamattina in apertura degli Stati Generali della Natalità , l’evento annuale promosso dalla Fondazione per la Natalità a Roma. Nel momento in cui Roccella ha preso la parola per il suo ...

La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella è stata duramente contestata da un gruppo di studenti in occasione degli Stati generali della Natalità in corso all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Alla ministra , presente sul palco per portare i ...

«Ma che c*** fai?». Questa la replica di una studentessa del collettivo transfemminista Aracne. Protestavano contro la ministra Roccella agli Stati Generali della Natalità quando, nel momento di andare via, altri studenti hanno gettato sui ...

Il video di Matteo Falcinelli in cella: “Non ho fatto niente”. La mamma: “Massacrato psicologicamente” - Il video di Matteo Falcinelli in cella: “Non ho fatto niente”. La mamma: “Massacrato psicologicamente” - Il video dello studente italiano ammanettato e sofferente, in un nuovo filmato mentre è in cella a Miami, spiega che vuole pagare la cauzione, gli agenti ribattono che è corruzione. La madre a Fanpage ...

Matteo Falcinelli in cella a Miami chiede di pagare la cauzione, i poliziotti: "È corruzione" - Matteo Falcinelli in cella a Miami chiede di pagare la cauzione, i poliziotti: "È corruzione" - In un video dato a Fanpage.it, si vede lo studente italiano brutalmente arrestato a Miami in cella nella stazione di polizia. Il ragazzo è ammanettato e dice agli agenti di non aver fatto niente.

Un nuovo video di Falcinelli: in cella in lacrime per il dolore ai polsi chiede «Perché ho le manette Toglietemele» - Un nuovo video di Falcinelli: in cella in lacrime per il dolore ai polsi chiede «Perché ho le manette Toglietemele» - Le immagini in esclusiva di Quotidiano nazionale, girate dalla bodycam di uno dei poliziotti che ha tenuto in custodia nella stazione di Miami North - negli Usa - Matteo Falcinelli. L’agente entra nel ...