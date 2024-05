Scosse di terremoto nei Campi Flegrei , in provincia di Napoli , la più forte di magnitudo 3.2: è in corso l'ennesimo sciame sismico , gente in strada

Terremoto al confine Italia-Svizzera, scossa di magnitudo 3.4: avvertita tra Valle d’Aosta e Piemonte - terremoto al confine Italia-Svizzera, scossa di magnitudo 3.4: avvertita tra Valle d’Aosta e Piemonte - Un terremoto è stato registrato nella serata di giovedì tra Italia e Svizzera: il sisma è stato registrato alle ore 23 ...

