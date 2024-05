Euro poco mosso in avvio di giornata dove passa di mano a 1,0745 sul dollaro (-0,09%). Lo yen scambia a quota 155,1.

l’ex ceo e presidente di Google , Eric Schmidt, ha donato un milione di euro per il restauro della Garisenda , una delle due torri di Bologna . Si tratta della cifra più ingente che il comune di Bologna ha raccolto fino a ora. Dallo scorso dicembre ...

sempre più vicini alla sfida elettorale delle Europee dell’8 e 9 giugno: da qualche giorno sono state confermate le liste con tutti i candidati e oltre ai nomi cosiddetti “civetta”, ovvero quelli messi come capolista per attirare il voto, ma che di ...

Euro poco mosso, scambiato a 1,0775 dollari - euro poco mosso, scambiato a 1,0775 dollari - euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0775 dollari con un calo dello 0,06% e a 167,7000 yen con un avanzamento dello 0,04%. (ANSA). (ANSA) ...

Cesena ha redditi poco sopra la media in Romagna: i maggiori emolumenti li percepiscono i pensionati - Cesena ha redditi poco sopra la media in Romagna: i maggiori emolumenti li percepiscono i pensionati - «Su questi dati - spiega il responsabile dei Caf Cisl Romagna Michele Mancini- abbiamo elaborato un report specchio della situazione: 34.121.798 euro di tasse sono state rimborsate per il tramite dei ...

Busta paga più pesante grazie al "credito pro capite": come funziona - Busta paga più pesante grazie al "credito pro capite": come funziona - poco più di 900 euro all’anno, circa 80 euro (nette) al mese da aggiungere al reddito disponibile. A tanto ammonterebbe il “credito welfare pro capite” dei lavoratori dipendenti italiani, ovvero la ...