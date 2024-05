Weekend 10-12 Maggio | Aurora Boreale visibile dall’Italia?

Meteo: pazza Primavera, anche Giugno partirà col piede sbagliato - Meteo: pazza Primavera, anche Giugno partirà col piede sbagliato - La primavera si sta rivelando una stagione particolarmente dinamica e turbolenta, come ci ha mostrato nei mesi di Marzo e Aprile, e come ci sta mostrando in questo mese di maggio. Già più volte abbiam ...

Nave da crociera arriva in porto ma al terminal vedono scena atroce: sulla prua balena morta incastrata - Nave da crociera arriva in porto ma al terminal vedono scena atroce: sulla prua balena morta incastrata - A comunicare la scoperta, avvenuta sabato scorso, 4 maggio, sono state le stesse autorità marittime ... e sulla navigazione per cercare di salvare le balene. La balenottera boreale è una delle specie ...

La Costellazione del Toro e le Pleiadi - La Costellazione del Toro e le Pleiadi - La Costellazione del Toro è nella fascia dello Zodiaco, compresa tra Ariete e Gemelli e facilmente riconoscibile per la sua forma a V e per la sua stella principale Aldebaran ...