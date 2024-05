(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – "Conosco Joeda molti anni, da più di 40 anni. Spesso siamo stati d'accordo, ma abbiamo anche avuto. Siamo stati in grado di superarle.potremo superarle anche adesso". Si è espresso così il premier israeliano Benjaminnel mezzo delle tensioni tra Stati Uniti e Israele. "Faremo quello che dobbiamo fare

Il premier israeliano nel mezzo delle tensioni con gli Stati Uniti: "Faremo quello che dobbiamo fare per proteggere il nostro Paese e questo significa proteggere il nostro futuro" "Conosco Joe Biden da molti anni, da più di 40 anni. Spesso siamo ...

Medio Oriente, Netanyahu sul rapporto Israele-Usa: "Spero supereremo le divergenze" - Medio Oriente, Netanyahu sul rapporto Israele-Usa: "spero supereremo le divergenze" - Il premier Benjamin Netanyahu reagisce alle ultime dichiarazioni di Joe Biden: il rapporto tra Israele e Usa è in pericolo ...

Gaza, Netanyahu: "Biden Spero supereremo divergenze". Ma su Rafah va avanti - Gaza, Netanyahu: "Biden spero supereremo divergenze". Ma su Rafah va avanti - (Adnkronos) - "Conosco Joe Biden da molti anni, da più di 40 anni. Spesso siamo stati d'accordo, ma abbiamo anche avuto divergenze. Siamo stati in grado di superarle. spero potremo superarle anche ade ...

Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: “Spero si appianino le divergenze con Biden. Ma Hamas va sconfitto a Rafah” - Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: “spero si appianino le divergenze con Biden. Ma Hamas va sconfitto a Rafah” - È ormai scontro aperto tra il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu, con il capo della Casa Bianca che per la prima volta ha avvertito pubblicamente che se l'Idf entrerà ...