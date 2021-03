Una Vita, anticipazioni spagnole: Emilio spierà Camino (Di lunedì 8 marzo 2021) Che l'arrivo di Maite ad Acacias abbia generato pettegolezzi e chiacchiere tra i vicini è ormai appurato, ma il pubblico di Una Vita non immagina cosa rappresenterà per la famiglia Pasamar questa new entry, soprattutto per quanto concerne la mite e pacata esistenza di Camino, fino a questo momento dedita esclusivamente al ristorante di famiglia. Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5, infatti, rivelano che presto la presenza di Maite diventerà la spina nel fianco di Felicia che proverà ad allontanare la figlia dall'anticonformista e irriverente artista. Tutto prenderà Vita quando Maite si offrirà di dare lezioni privare a Camino intuendo il grande talento della ragazza. Felicia, tuttavia, desidererà che la ragazza non abbia grilli per la testa e si dedichi ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 marzo 2021) Che l'arrivo di Maite ad Acacias abbia generato pettegolezzi e chiacchiere tra i vicini è ormai appurato, ma il pubblico di Unanon immagina cosa rappresenterà per la famiglia Pasamar questa new entry, soprattutto per quanto concerne la mite e pacata esistenza di, fino a questo momento dedita esclusivamente al ristorante di famiglia. Ledella soap opera di Canale 5, infatti, rivelano che presto la presenza di Maite diventerà la spina nel fianco di Felicia che proverà ad allontanare la figlia dall'anticonformista e irriverente artista. Tutto prenderàquando Maite si offrirà di dare lezioni privare aintuendo il grande talento della ragazza. Felicia, tuttavia, desidererà che la ragazza non abbia grilli per la testa e si dedichi ...

