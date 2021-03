Blasfemia al Festival di Sanremo, don Piccolo: “La cultura torni ad essere dialogo e non offesa” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – “La cultura e la musica tornino ad essere dialogo e non offesa”. Non usa mezzi termini, don Luigi Piccolo, il parroco della Valle del Sele, commentando la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Un Festival, quello di Sanremo, che per l’edizione 2021, non si è sottratto a critiche circa gli oggetti indossati e gli atteggiamenti assunti durante le esibizioni da alcuni artisti saliti sul più importante palcoscenico della musica italiana. Non sono passate inosservate e sono finite al centro delle critiche di vescovi, utenti dei social e credenti, la corona di spine al capo indossata da Rosario Fiorello e le mani sui genitali di uno dei cantanti del gruppo Maneskin, questi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – “Lae la musicano ade non”. Non usa mezzi termini, don Luigi, il parroco della Valle del Sele, commentando la 71esima edizione deldella Canzone Italiana. Un, quello di, che per l’edizione 2021, non si è sottratto a critiche circa gli oggetti indossati e gli atteggiamenti assunti durante le esibizioni da alcuni artisti saliti sul più importante palcoscenico della musica italiana. Non sono passate inosservate e sono finite al centro delle critiche di vescovi, utenti dei social e credenti, la corona di spine al capo indossata da Rosario Fiorello e le mani sui genitali di uno dei cantanti del gruppo Maneskin, questi ...

