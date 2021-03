XXXVIII edizione del festival “Primo Piano – Pianeta Donna” – “Il lungo e faticoso viaggio della Donna nella storia del cinema”

(Di domenica 7 marzo 2021) L’appuntamento con la storica kermesse creata e diretta da Franco Mariotti, divenutatografico competitivo al femminile, torna alle ribalte in un’virtuale che avrà luogo on line sulla piattaforma Mymovies.it ed in data 8 Marzo, in concomitanza con la “Festa, all’indirizzo: https://www.mymovies.it/ondemand//, l’inaugurazione del” – “Il...

Advertising

CorriereCitta : XXXVIII edizione del festival “Primo Piano – Pianeta Donna” – “Il lungo e faticoso viaggio della Donna nella storia… -

Ultime Notizie dalla rete : XXXVIII edizione

Taxidrivers.it

... si svolgerà sulla piattaforma MYmovies l'inaugurazione delFestival Primo Piano " Pianeta ... si articolerà per la prima volta online, invirtuale, grazie alla partnership con ...... avrà luogo sulla piattaforma Mymovies.it, l'inaugurazione del° Festival " Primo Piano - ... si articolerà per la prima volta on line, invirtuale, grazie alla partnership con "Mymovies.Lunedì 8 marzo, in concomitanza con la Festa della Donna, si svolgerà sulla piattaforma MYmovies l’inaugurazione del XXXVIII Festival Primo Piano – Pianeta Donna “Il lungo e faticoso viaggio della don ...Lunedì 8 Marzo, in concomitanza con la “Festa della Donna”, avrà luogo sulla piattaforma Mymovies.it, all’indirizzo: https://www.mymovies.it/ondemand/primo-piano-pianeta-donna/, l’inaugurazione del XX ...