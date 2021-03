Victoria dei Maneskin umilia Amadeus in eurovisione Degno finale di Sanremo | cosa le sfugge di bocca sul palco | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) In fondo, "la degna conclusione" del Festival di2021. Dagospia ironizza, ma il momento è cult: ivincono un po' a sorpresa all'Ariston con la loro Zitti e buoni, pezzo decisamente più "tirato" rispetto agli standard sanremesi. Non a caso, secondi e terzi sono arrivati Fedez e Michielin e il grande favorito Ermal Meta, come al solito entrato Papa e uscito cardinale dalla finalissima. Nell'euforia generale dei giovanissimi artisti romani subito dopo la proclamazione, nonla reazione stranita di, la bassista della band., dopo aver consegnato loro il trofeo, annuncia al pubblico a casa: "Io e Fiorello vi salutiamo, ovviamente loro si esibiranno, adesso...". La tradizione è la tradizione, soprattutto all'Ariston: lasi conclude ...