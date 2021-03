Verona-Milan, Pioli: “Ibrahimovic sta meglio, Theo non ha un problema muscolare. Il nostro obiettivo è sempre stato uno solo” (Di domenica 7 marzo 2021) Il diavolo rossonero torna a sorridere.Serie A, 26a giornata: un Milan in emergenza vince a Verona, batte un colpo il CrotoneIl Milan di Stefano Pioli vince e convince allo stadio Marcantonio Bentegodi. Vittoria importante, cercata, voluta e trovata dalla franchigia rossonera che era in cerca di riscatto dopo il deludente pareggio casalingo contro l'Udinese di Luca Gotti. Ad aprire le danze, a sorpresa, è stato Rade Krunic che con una splendida punizione ha battuto l'estremo difensore gialloblu, Marco Silvestri. A chiudere l'incontro invece è stato Diogo Dalot che, su assist di Saelemaekers, ha insaccato la sfera bianca all'incrocio dei pali sinistro. Il coach della compagine Milanese, Stefano Pioli, è pertanto intervenuto ai microfoni di Dazn per ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Il diavolo rossonero torna a sorridere.Serie A, 26a giornata: unin emergenza vince a, batte un colpo il CrotoneIldi Stefanovince e convince allo stadio Marcantonio Bentegodi. Vittoria importante, cercata, voluta e trovata dalla franchigia rossonera che era in cerca di riscatto dopo il deludente pareggio casalingo contro l'Udinese di Luca Gotti. Ad aprire le danze, a sorpresa, èRade Krunic che con una splendida punizione ha battuto l'estremo difensore gialloblu, Marco Silvestri. A chiudere l'incontro invece èDiogo Dalot che, su assist di Saelemaekers, ha insaccato la sfera bianca all'incrocio dei pali sinistro. Il coach della compagineese, Stefano, è pertanto intervenuto ai microfoni di Dazn per ...

