Speranza | entro l' estate vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno AstraZeneca verso ok per over 65

(Di domenica 7 marzo 2021) Mentre i numeri sull'epidemia continuano a non dare buone notizie e cresce l'allarme per le varianti, Roberto, che non aveva mai disconosciuto la gravità della situazione e da sempre ha ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno' #robertosperanza… - Agenzia_Ansa : Speranza assicura che entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che vorranno. Il vaccino Astrazneca anche… - Corriere : Speranza: «Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate» - StarGodxxx : RT @Cambiacasacca: Speranza dice che tutti gli italiani saranno vaccinati entro l'estate. Forse si riferisce agli italiani all'estero. - Bellaitalia1 : RT @liliaragnar: Questo essere, assieme alla maggior parte degli altri al governo che lo sostengono, mi ha proprio rotto se lo faccia lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza entro

... come, a proposito di Covid - 19, Roberto. Ecco, il ministro ha affrontato il tema ... Il secondo rilievo riguarda l'annuncio, più o meno solenne (meno, meno, visti i precedenti) chel'...... 8 marzo, in base alle ultime ordinanze del ministro Roberto. Zona rossa anche per i ... Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,30 ...Proprio nel giorno in cui la presidente Ue, Ursula von der Leyen, dice che AstraZeneca sta consegnando meno dosi di vaccini di quelle pattuite, ecco il via libera del governo italiano a questa marca..Non ha bussato. Come un malintenzionato è entrato centomila volte in casa nostra, in tutte le case, e ha colpito dove capitava. Quel virus si ...