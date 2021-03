Principe Filippo, biografia: età, genitori, moglie, figli (Di domenica 7 marzo 2021) Il Principe Filippo è probabilmente una delle persone più importanti al mondo per essere il marito della Regina Elisabetta. E’ stato nominato anche duca di Edimburgo durante la sua vita e, dal 10 Giugno del 2011 è il Lord High Admiral della Royal Navy. Principe Filippo: età e genitori Filippo Mountbatten è nato il 10 Giugno del 1921 ed oggi ha 99 anni. La sua città natia è Mon Repos, in provincia di Corfù. Proviene infatti dalla Grecia. Oggi è alto 1,83m ed è sposato dal 1947 con l Elisabetta II, ovvero la Regina d’Inghilterra. I genitori del Principe Filippo sono Alice di Battenberg ed Andrea di Grecia. La madre è stata una Principessa di Battenberg e di Grecia e Danimarca dopo il matrimonio. Il padre invece era ... Leggi su giornal (Di domenica 7 marzo 2021) Ilè probabilmente una delle persone più importanti al mondo per essere il marito della Regina Elisabetta. E’ stato nominato anche duca di Edimburgo durante la sua vita e, dal 10 Giugno del 2011 è il Lord High Admiral della Royal Navy.: età eMountbatten è nato il 10 Giugno del 1921 ed oggi ha 99 anni. La sua città natia è Mon Repos, in provincia di Corfù. Proviene infatti dalla Grecia. Oggi è alto 1,83m ed è sposato dal 1947 con l Elisabetta II, ovvero la Regina d’Inghilterra. Idelsono Alice di Battenberg ed Andrea di Grecia. La madre è stata unassa di Battenberg e di Grecia e Danimarca dopo il matrimonio. Il padre invece era ...

Advertising

Italia_Notizie : L'indiscrezione: 'Il principe Harry richiamato a Londra'. Paura per Filippo - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta “furiosa”: “Non guarda il circo di Harry e Meghan, pensa solo al principe Filippo in ospedale” https://… - Simo07827689 : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta “furiosa”: “Non guarda il circo di Harry e Meghan, pensa solo al principe Filippo in ospedale” https://… - GeorgieGregory_ : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta “furiosa”: “Non guarda il circo di Harry e Meghan, pensa solo al principe Filippo in ospedale” https://… - ARosendorfer : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta “furiosa”: “Non guarda il circo di Harry e Meghan, pensa solo al principe Filippo in ospedale” https://… -