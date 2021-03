Paola Barale e la famosa rottura con Gianni Sperti | ecco quello che distrusse il rapporto

Leggi su kronic

(Di domenica 7 marzo 2021), un amore tanto chiacchierato ma svanito dopo appena quattro anni. Ma cosa portò alla(Gettyimages)Coppia che ha tenuto banco per anni, catturando l’attenzione del pubblico ma soprattutto delle riviste e delle trasmissioni televisive, di fatto monopolizzando per un periodo tutto il panorama televisivo. Parliamo di, entrambi al centro del chiacchiericcio per anni. Una storia d’amore durata quattro anni, cominciata in televisione e che li ha visti restare sulla cresta dell’onda per diverso tempo. Insomma,si sono mostrati spesso insieme sorridenti e ...