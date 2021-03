Meloni: “Soldi ai rom? Pentito aveva già rettificato” (Di domenica 7 marzo 2021) “Guarda un po’ cosa riporta il quotidiano ‘Latina Oggi’. L’attendibilissimo Pentito dello scoop di ‘Repubblica’ secondo il quale avrei consegnato 35 mila euro in una busta del pane a un clan di rom aveva ‘rettificato’ le accuse nei confronti miei e di Fdi già molto tempo fa”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. “È negli stessi atti utilizzati da ‘Repubblica’ per gettare fango su di noi, ma evidentemente quella parte dei verbali non era piaciuta a chi doveva costruire accuse fondate sul nulla per attaccare l’unica forza di opposizione della Nazione. Che sorta di giornalismo è questo? Nessuno si vergogna per questo squallore?”, si chiede. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) “Guarda un po’ cosa riporta il quotidiano ‘Latina Oggi’. L’attendibilissimodello scoop di ‘Repubblica’ secondo il quale avrei consegnato 35 mila euro in una busta del pane a un clan di’ le accuse nei confronti miei e di Fdi già molto tempo fa”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. “È negli stessi atti utilizzati da ‘Repubblica’ per gettare fango su di noi, ma evidentemente quella parte dei verbali non era piaciuta a chi doveva costruire accuse fondate sul nulla per attaccare l’unica forza di opposizione della Nazione. Che sorta di giornalismo è questo? Nessuno si vergogna per questo squallore?”, si chiede. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

