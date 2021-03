LIVE Scandicci-Monza 1-1 (25-20, 21-25, 0-0), Serie A1 Femminile 2020/2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di domenica 7 marzo 2021) Savino Del Bene Scandicci e Saugella Monza si sfidano nel recupero della nona giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2020/2021. Scontro al vertice che vedrà contrapposte due formazioni separate da 6 punti in classifica: le brianzole sono terze, mentre le toscane occupano la quarta piazza. L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 7 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA Serie A1 Femminile 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA Savino Del Bene Scandicci – Saugella Monza 1-1 (25-20, 21-25, ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Savino Del Benee Saugellasi sfidano nel recupero della nona giornata di ritorno diA1. Scontro al vertice che vedrà contrapposte due formazioni separate da 6 punti in classifica: le brianzole sono terze, mentre le toscane occupano la quarta piazza. L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 7 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAA1AGGIORNA LASavino Del Bene– Saugella1-1 (25-20, 21-25, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Scandicci-Monza 2-1 Serie A1 Femminile 2020-2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Scandicci-Monza #Serie… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Volley #ChampionsLeague #Donne #Conegliano strapazza 3-0 #Scandicci e raggiunge in… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Scandicci 3-0 Champions League volley in DIRETTA: Egonu e compagne raggiungono Novara in semifinale… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Scandicci 2-0 Champions League volley in DIRETTA: Egonu e compagne a un set dalla semifinale -… -