Spezia | Italiano | “Gara superlativa | ci è mancato il secondo gol Nzola ha bisogno di giocare”

(Di sabato 6 marzo 2021) L'allenatore delloVincenzoparla ai microfoni di Sky Sport dopo il match pareggiato con il Benevento: "Spesso e volentieri partite come quella di oggi si perdono. Abbiamo giocato una, portando sul campo quello che ho visto in allenamento e ci èsolo ilgol. Non siamo stati fortunati. Sapevamo delle qualità in ripartenza del Benvento, nell'unica concessa abbiamo subito gol. Ho visto la squadra creare molto, sono più che fiducioso.? Hadi, dobbiamo aspettare il ritorno alla forma che aveva prima dell'infortunio, tornerà ad essere il giocatore di due mesi fa e ne trarremo vantaggio. Sapevo che loro ci avrebbero lasciato spazio per palleggiare, ci è ...

Commenta per primo- Benevento 1 - 1 Zoet 6: rientra da titolare dopo mesi. Non ha colpe sul gol di Gaich, poi ...6: come col Parma rimedia negli spogliatoi durante l'intervallo. La ......(4 - 3 - 3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi (46' Erlic), S. Bastoni (46' Marchizza); Leo Sena, Ricci, Estevez (64' Maggiore); Verde (85' Galabinov), Nzola (58' Farias), Gyasi. All....Nella ripresa la squadra di Italiano aumenta la velocità, il Benevento finisce in apnea. E' uno Spezia aggressivo ma anche efficace nella costruzione. Dopo 12' minuti il colpo di testa di Gyasi sbatte ...Il primo gol italiano di Gaich non basta alla squadra di Pippo Inzaghi per tornare alla vittoria. I liguri pareggiano nella ripresa con Verde e colpiscono due traverse ...