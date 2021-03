Coronavirus | 23 641 nuovi casi con 355 024 tamponi Aumentano ricoverati e pazienti in terapia intensiva Altri 307 decessi

(Di sabato 6 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 23.641 idi infezione da Sars-Cov-2 rintracciati a fronte 355.024effettuati, di cui 167.412 test rapidi, con un’incidenza che risale al 6,7%. Come accaduto nell’ultima settimana, cresce la pressione sugli ospedali: in un giorno, il saldo tra ingressi e uscite nei reparti Covid fa segnare +327 letti occupati, mentre l’incremento nelle terapie intensive è di +46assistiti, a fronte di 214 ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 276.601 casi di positività, 3.232 in più. A questi si aggiungono anche test sierologici e 15.775 tamponi rapidi. In Emilia Romagna oggi i nuovi casi sono 3.232 (14 in meno di ieri), su un totale. A questi si aggiungono anche test sierologici e 15.775 tamponi rapidi. In Emilia-Romagna anche oggi i nuovi positivi hanno superato i tremila e sono per l'esattezza 3.232. Le situazioni più critiche nelle province di Bologna (852) e Modena (610). Si registrano 25 nuovi decessi.