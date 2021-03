Vaccino: Italia blocca esportazione 250.000 dosi Astrazeneca (Di venerdì 5 marzo 2021) Le autorità Italiane hanno notificato alla Commissione europea la decisione di bloccare l'export di una partita di vaccini della casa farmaceutica in Australia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 marzo 2021) Le autoritàne hanno notificato alla Commissione europea la decisione dire l'export di una partita di vaccini della casa farmaceutica in Australia L'articolo proviene da Firenze Post.

matteosalvinimi : Ho incontrato stamane Neena Malhotra, ambasciatrice dell’India in Italia, al centro del colloquio la questione vacc… - repubblica : Covid, l'Italia blocca l'esportazione del vaccino AstraZeneca d'intesa con l'Ue: La decisione del governo non ha pr… - TizianaFerrario : E così l'Italia blocca export di 250 mila dosi di vaccino Astrazeneca diretto in Australia e prodotto qui. È tra i… - riotta : #Draghi che blocca in Italia le dosi vaccino Astra Zeneca destinate Australia suscita critiche nel mondo ma da noi… - Angelika040571 : RT @tempoweb: Il vaccino non piace agli italiani: più di un milione di dosi di #AstraZeneca inutilizzate #coronavirus #iltempoquotidiano h… -