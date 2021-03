Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes sono tornati insieme

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Bruscoli

Gossip e TV

... sono intervenuti tra gli altri Isabel Russinova con Rodolfo Martinelli Carraresi, Andrea Roncato, Elisabetta Cavallotti, Elisabetta Pellini, Maria Grazia Nazzari, Adelmo Togliani,ed ...... Andrea Roncato, Elisabetta Cavallotti, Elisabetta Pellini, Maria Grazia Nazzari, Adelmo Togliani,ed Eliana Miglio. Oltre a Pierfrancesco Campanella ed Emanuele Pecoraro, ...È di nuovo amore tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes. Il cileno, noto per aver partecipato qualche anno fa a Uomini e Donne, ha annunciato il ritorno di fiamma con la compagna storica sulle pagine de ...Quest'uomo stava pattinando su uno dei canali ghiacciati di Amsterdam dopo l'ondata di gelo. Alla fine però la lastra è troppo sottile e non regge il suo peso, così finisce in acqua.