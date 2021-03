Più vaccini, DAD e lockdown locali: il piano “anti-varianti”. Ma Italia vede rosso (Di venerdì 5 marzo 2021) A distanza di un anno dalla scoperta del “paziente zero”, l‘Italia è ancora nel mezzo della lunga battaglia contro la pandemia. E, come se non bastasse, si è aggiunta una difficoltà in più: il pericolo, adesso, si chiama varianti e l’obiettivo dichiarato è cercare di limitare i danni. Intanto, i numeri che arrivano dalla curva dei contagi sono tutt’altro che rassicuranti. Solo ieri nel nostro Paese si sono sfiorati quasi 23mila nuovi contagi con il tasso di positività che è balzato di 1 punto in 24 ore. Soffrono le terapie intensive. Vietato, insomma, abbassare la guardia. In particolare, sono 3 le Regioni “osservate speciali” che provano a correre ai ripari per evitare di scivolare nella temuta zona rossa: Lombardia (da venerdì 5 marzo in “arancione rafforzato”), Emilia-Romagna e Campania potrebbero ritrovarsi da lunedì nella fascia ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) A distanza di un anno dalla scoperta del “paziente zero”, l‘è ancora nel mezzo della lunga battaglia contro la pandemia. E, come se non bastasse, si è aggiunta una difficoltà in più: il pericolo, adesso, si chiama varie l’obiettivo dichiarato è cercare di limitare i danni. Intanto, i numeri che arrivano dalla curva dei contagi sono tutt’altro che rassicur. Solo ieri nel nostro Paese si sono sfiorati quasi 23mila nuovi contagi con il tasso di positività che è balzato di 1 punto in 24 ore. Soffrono le terapie intensive. Vietato, insomma, abbassare la guardia. In particolare, sono 3 le Regioni “osservate speciali” che provano a correre ai ripari per evitare di scivolare nella temuta zona rossa: Lombardia (da venerdì 5 marzo in “arancione rafforzato”), Emilia-Romagna e Campania potrebbero ritrovarsi da lunedì nella fascia ...

Ultime Notizie dalla rete : Più vaccini Vaccini agli over 80, chiuso accordo preliminare con medici di base Un aspetto importante, quest'ultimo, che va incontro alle esigenze delle categorie più fragili. Il vaccino è un'opportunità irrinunciabile contro la pandemia e un diritto di tutti i sardi e nessuno ...

Vaccino, al via le iniezioni nelle aziende In ballo a marzo 5 milioni di dosi In altri termini: i vaccini prodotti (o più correttamente infialati) in Italia (quasi 100mila morti per Covid) erano destinati a una nazione con zero decessi. Eppure, AstraZeneca, dopo un duro ...

