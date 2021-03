Milano, ancora assembramenti pericolosi durante il derby (Di venerdì 5 marzo 2021) La polizia di Milano è riuscita ad identificare e sanzionare i primi tifosi che il 21 febbraio si sono accalcati fuori dallo stadio durante il derby, in violazione delle norme di contenimento. I provvedimenti sono scattati dopo aver analizzato le immagini e i video della serata. La Digos, come riporta TGcom, ha eseguito anche delle perquisizioni nei confronti di 5 tifosi interisti indagati per le lesioni causate a un giovane supporter milanista. Il ragazzo è stato aggredito con calci e pugni. L’azione violenta, in realtà, non era stata denunciata. Ma un residente aveva filmato l’accaduto e lo aveva denunciato diffondendo le immagini sui social. Grazie al suo video, gli autori del riprovevole pestaggio sono stati identificati. Milano ultimamente dà molto da parlare. Solo pochi giorni fa le sconcertanti scene di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 marzo 2021) La polizia diè riuscita ad identificare e sanzionare i primi tifosi che il 21 febbraio si sono accalcati fuori dallo stadioil, in violazione delle norme di contenimento. I provvedimenti sono scattati dopo aver analizzato le immagini e i video della serata. La Digos, come riporta TGcom, ha eseguito anche delle perquisizioni nei confronti di 5 tifosi interisti indagati per le lesioni causate a un giovane supporter milanista. Il ragazzo è stato aggredito con calci e pugni. L’azione violenta, in realtà, non era stata denunciata. Ma un residente aveva filmato l’accaduto e lo aveva denunciato diffondendo le immagini sui social. Grazie al suo video, gli autori del riprovevole pestaggio sono stati identificati.ultimamente dà molto da parlare. Solo pochi giorni fa le sconcertanti scene di ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano ancora Diretta Zalgiris Milano/ Streaming video tv: l'Olimpia vola a Kaunas (Eurolega) Se per Milano i margini di errore ci sono, visto il vantaggio costruito, lo stesso non si può dire ...regular season di Eurolega non ha espresso dei vantaggi netti come in passato ed è tutto ancora ...

Sanremo 2021: Helena Seger, compagna di Ibra, è la grande assente ... non ha mai rinunciato a tenere la sua linea ovunque seguisse Zlatan per lavoro: Milano, Barcellona,... Quando ha voluto e deciso lei, ancora una volta. VIRGILIO SPORT - 05 - 03 - 2021 12:22 Helena Seger,...

Smog, a Milano ancora aria irrespirabile: valori di Pm10 ancora oltre la soglia MilanoToday.it Dhl Express: inaugurato nuovo hub a Malpensa, investiti 110 mln Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Dhl Express Italy ha inaugurato il suo nuovo hub logistico all'aeroporto di Malpensa, per cui ha investito 110 milioni di euro. L'impianto, il più innovativo del gruppo ne ...

Milano, ancora polemica su sgombero centro culturale del muro della gentilezza Non si ferma la polemica sull'occupazione della Fabbrica del Vapore (dove presto verranno somministrati vaccini anti covid) da parte del Tempio del Futuro Perduto, il centro culturale con sede spazi..

