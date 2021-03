Mettiamo il diritto alla felicità nella Costituzione italiana (Di venerdì 5 marzo 2021) È questione su cui si sono interrogati giuristi di ogni nazione ed epoca. Esiste il diritto alla felicità? Può essere inserito nella Costituzione? Gli Stati Uniti l’hanno inserito già nel Settecento nella loro dichiarazione d’indipendenza. Esiste una giornata dedicata alla felicità, il 20 marzo, istituita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite partendo dalla consapevolezza che «la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità». Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) È questione su cui si sono interrogati giuristi di ogni nazione ed epoca. Esiste il diritto alla felicità? Può essere inserito nella Costituzione? Gli Stati Uniti l’hanno inserito già nel Settecento nella loro dichiarazione d’indipendenza. Esiste una giornata dedicata alla felicità, il 20 marzo, istituita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite partendo dalla consapevolezza che «la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità».

