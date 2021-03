Lorella Cuccarini ferita dalle parole di Maria Teresa Ruta: “Ci sono rimasta male” (VIDEO) (Di venerdì 5 marzo 2021) Maria Teresa Ruta contro Lorella Cuccarini Qualche mese fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Lorella Cuccarini. Stando al racconto della madre di Guenda Goria, la prof di danza di Amici di Maria De Filippi non le avrebbe rivolto il saluto in diverse occasioni. “Devo dire che secondo me non ne è venuta fuori bene con quella lettera che ha mandato a La Vita In Diretta. Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”, ha detto la giornalista lo scorso ottobre mentre parlava con altri inquilini della casa più spiata d’Italia. La replica della ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 marzo 2021)controQualche mese fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di. Stando al racconto della madre di Guenda Goria, la prof di danza di Amici diDe Filippi non le avrebbe rivolto il saluto in diverse occasioni. “Devo dire che secondo me non ne è venuta fuori bene con quella lettera che ha mandato a La Vita In Diretta. Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”, ha detto la giornalista lo scorso ottobre mentre parlava con altri inquilini della casa più spiata d’Italia. La replica della ...

