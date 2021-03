L’Ema ha iniziato la revisione del vaccino Sputnik: ecco cosa significa per noi (Di venerdì 5 marzo 2021) Molti paesi, oltre 40 nel mondo, l’hanno già autorizzato. Anche in Europa, c’è chi non intende aspettare il via libera dell’European Medicines Agency, come Repubblica Ceca, Slovacchia o Ungheria, che hanno già iniziato o inizieranno a usarlo. Il dibattito sullo Sputnik V, il vaccino russo più usato all’estero che in patria è acceso da tempo. Fin dalla scorsa estate, quando Vladimir Putin lo definì nel corso di agosto come il primo al mondo a essere certificato e registrato. In casa, ovviamente. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Molti paesi, oltre 40 nel mondo, l’hanno già autorizzato. Anche in Europa, c’è chi non intende aspettare il via libera dell’European Medicines Agency, come Repubblica Ceca, Slovacchia o Ungheria, che hanno già iniziato o inizieranno a usarlo. Il dibattito sullo Sputnik V, il vaccino russo più usato all’estero che in patria è acceso da tempo. Fin dalla scorsa estate, quando Vladimir Putin lo definì nel corso di agosto come il primo al mondo a essere certificato e registrato. In casa, ovviamente.

