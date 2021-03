Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia | chi è il successore di Franco Gabrielli

(Di venerdì 5 marzo 2021) Esperto di antiterrorismo,è ile direttore generalePubblica Sicurezza.didopo la nomina come Sottosegretario di Stato con delega ai Servizi segreti nel governo Draghi, il prefettoha alle spalle oltre 25 anni al servizio dell’antiterrorismo. Da inizio anno era aSegreteria del DipartimentoPubblica Sicurezza., chi è ilRomano, classe 1964,nasce nella ...

poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - matteosalvinimi : Complimenti e auguri di buon lavoro al nuovo Capo della @poliziadistato, prefetto Lamberto Giannini. - TeresaBellanova : I miei auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini, nominato poco fa nuovo capo della @poliziadistato. Un p… - Alessan67153720 : RT @BerniniAM: In bocca al lupo al nuovo capo della @poliziadistato , Lamberto Giannini. Con la sua esperienza proseguirà nell'opera di ren… - UBrignone : RT @BerniniAM: In bocca al lupo al nuovo capo della @poliziadistato , Lamberto Giannini. Con la sua esperienza proseguirà nell'opera di ren… -

'Complimenti e auguri al prefetto, nuovo capo della Polizia. La sua competenza e la sua professionalità sono note e sono state dimostrate in tutti gli incarichi fin qui svolti.succede al prefetto Gabrielli ......riguarda 1200 comunali tra cui quelle di Roma Milano Napoli Bologna Torinole suppletive per la camera si è nelle regionali in Calabria il Consiglio dei Ministri ha nominato Inoltre...Esperto di antiterrorismo, Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza.In prima linea da un quarto di secolo, dal delitto di Marta Russo alla lotta alle Nuove Brigate Rosse, dagli omicidi D'antona, Biagi e del poliziotto Emanuele Petri, alla battaglia all'Isis ...