WhatsApp, in arrivo le foto che si autodistruggono (Di giovedì 4 marzo 2021) WhatsApp sta per implementare una nuova funzione dedicata alle chat che in un certo senso andrà a proteggere la privacy di alcuni utenti. Secondo quanto riportato da WaBetaInfo infatti, sarebbe in arrivo su WhatsApp una particolare funzione che abbiamo imparato ad amare sin dalla nascita delle chat Direct nel social dedicato alla fotografia Instagram. Di cosa si tratta? Delle foto che si autodistruggono! La nuova funzione di WhatsApp permetterà l’invio di immagini che non possono essere esportate o inoltrate dalla chat. Inoltre esse si cancelleranno automaticamente non appena l’utente abbandonerà la sessione di conversazione. Al momento tale funzionalità non ha ancora raggiunto la fase di Beta pubblica ma non mancheremo di condividere con voi la novità non appena ce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)sta per implementare una nuova funzione dedicata alle chat che in un certo senso andrà a proteggere la privacy di alcuni utenti. Secondo quanto riportato da WaBetaInfo infatti, sarebbe insuuna particolare funzione che abbiamo imparato ad amare sin dalla nascita delle chat Direct nel social dedicato allagrafia Instagram. Di cosa si tratta? Delleche si! La nuova funzione dipermetterà l’invio di immagini che non possono essere esportate o inoltrate dalla chat. Inoltre esse si cancelleranno automaticamente non appena l’utente abbandonerà la sessione di conversazione. Al momento tale funzionalità non ha ancora raggiunto la fase di Beta pubblica ma non mancheremo di condividere con voi la novità non appena ce ...

