Tg Pediatria | edizione del 4 marzo 2021

(Di giovedì 4 marzo 2021) The British Medical Journal, la rivista della British Medical Association, ha pubblicato un articolo sull’aumento dei contagi da Covid-19 tra i bambini, analizzando i casi di Italia e Israele. Nel Paese mediorientale a gennaio si sono registrati oltre 50.000 bambini e adolescenti positivi al Sars-CoV-2, un numero più alto di qualsiasi altro mese durante la prima e la seconda ondata pandemica. Per l’Italia l’articolo riporta il caso di Corzano, in provincia di Brescia, dove all’inizio di febbraio il 10% della popolazione locale è risultato positivo al virus, e il 60% dei casi era rappresentato da bambini. Una situazione confermata da Paolo Becherucci, presidente Sicupp, commentando i dati dell’articolo e l’avanzare delle varianti. UN BAMBINO OBESO HA IL TRIPLO DELLE POSSIBILITÀ DI SVILUPPARE DIABETE DA ADULTO