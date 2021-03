Studi Classici, “La Sapienza” prima al mondo. Italia eccellenza su ricerca Covid (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Buone notizie in arrivo per il sistema universitario Italiano dall’undicesima edizione dei QS World University Rankings by Subject che incorona l’Università “La Sapienza” di Roma: è la prima al mondo per Studi Classici & Storia antica. Scalzata, dunque, Oxford, ora medaglia d’argento. Ma non è l’unica notizia positiva: nell’anno segnato dalla pandemia, le università Italiane hanno conseguito eccellenti risultati nel campo della ricerca sul Covid-19; il nostro Paese viene infatti riconosciuto come uno dei 5 migliori Stati al mondo per la produzione di ricerca scientifica relativa al Covid. Nelle 51 classifiche per materia stilate da QS, l’università leader in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Buone notizie in arrivo per il sistema universitariono dall’undicesima edizione dei QS World University Rankings by Subject che incorona l’Università “La” di Roma: è laalper& Storia antica. Scalzata, dunque, Oxford, ora medaglia d’argento. Ma non è l’unica notizia positiva: nell’anno segnato dalla pandemia, le universitàne hanno conseguito eccellenti risultati nel campo dellasul-19; il nostro Paese viene infatti riconosciuto come uno dei 5 migliori Stati alper la produzione discientifica relativa al. Nelle 51 classifiche per materia stilate da QS, l’università leader in ...

