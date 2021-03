L’Oréal | Hieronimusdeputy ceo | ‘Ppiena trasparenza | avanti su sostenibilità’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Pienasu ingredienti e lavorazioni con l’impegno a fare sempre meglio sul fronte della sostenibilità: è il deputy ceo di, Nicolas Hieronimus a indicarlo in un videomessaggio nel corso del ‘Transparency Summit’ del gruppo leader nei prodotti cosmetici e di bellezza e che ha fatto della produzione ‘eco-friendly’ il suo tratto distintivo. “E’ arrivato il momento di spingere sullache del resto ci ‘forzerà’ a lavorare in continuazione per fare meglio” ha premesso in apertura del Summit. “E’ arrivato il momento di condividere con voi il modo in cui lavoriamo e i nostri progressi e come stiamo operando la transizione sul green: oggi l’80% dei nostri prodotti sono biodegradabili, il 59% rinnovabili, il 34% naturali o di origine naturale, 28% da chimica ‘verde’” ha spiegato il deputy ceo. L'articolo ...