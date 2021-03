La scimitarra dei suscettibili e la prevalenza degli offesi insomma | il nuovo libro della Soncini

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 4 marzo 2021) Se io dico una cosa che a te non piace e tu dici una cosa che a me non piace, possiamo anche esserne infastiditi, è normale, ma non dobbiamo offenderci né cancellare il pensiero altrui perché è da questi particolari che si giudica una società libera e democratica. Una società libera e democratica si giudica dalla qualità del suo discorso pubblico, dalle opinioni che circolano e dal confronto delle idee. Certo, ci sono limiti più o meno oggettivi alle cose che si possono dire, per esempio non si può gridare «al fuoco, al fuoco» dentro un cinema o un teatro se non c’è nessun pericolo e lo si urla solo per creare panico, perché sarebbe un procurato allarme che può causare danni alle persone. Allo stesso modo, non si può incitare a compiere atti violenti, in particolare nei confronti delle minoranze eindifesi né, ma è già più controverso, fomentare il sovvertimento ...