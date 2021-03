Uber | chiesta la fine del commissariamento | ' Ha agito contro il caporalato e lo sfruttamento dei rider'

(Di mercoledì 3 marzo 2021)deldiItaly , scattato nel maggio 2020: è questa la ridel pm di Milano , Paolo Storari, in merito all'amministrazione giudiziaria posta per le accuse di...

Il Fatto Quotidiano

Italy, la fine del commissariamento La richiesta si basa sulla relazione positiva degli amministratori giudiziari, dopo il commissariamento per caporalato sui rider. Fine del commissariamento di Uber Italy, scattato nel maggio 2020: è questa la richiesta del pm di Milano, Paolo Storari, in merito all'amministrazione giudiziaria posta per le accuse ... Il pm di Milano Paolo Storari ha chiesto la revoca immediata dell'amministrazione giudiziaria che era stata disposta nei confronti di Uber Italy a fine maggio del 2020. (ANSA)